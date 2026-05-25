La gioia Champions di El Aynaoui infiamma la Roma | Siamo nel nostro livello ideale io resto qui

La Roma ha conquistato la qualificazione alla prossima Champions League grazie alla vittoria sul Verona. La notizia ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi, che celebrano un obiettivo mancato da diversi anni. La squadra ha confermato di essere nel suo momento migliore e il tecnico ha dichiarato di voler restare nel club. La vittoria rappresenta un traguardo storico, che riporta la squadra a competere ai massimi livelli europei.

La Roma ha riconquistato ufficialmente un posto nella prossima Champions League grazie alla vittoria ottenuta ieri sera sul campo del Verona, un traguardo storico che mancava da diversi anni e che ha scatenato l’entusiasmo travolgente della tifoseria. Uno dei protagonisti della serata del Bentegodi è stato il centrocampista Neil El Aynaoui, subentrato nella ripresa per offrire un contributo di grande qualità e sostanza alla manovra giallorossa. Intervenuto quest’oggi ai microfoni dell’emittente radiofonica Rete Sport, la fonte originale delle sue dichiarazioni, il numero 8 ha analizzato i fattori che hanno permesso alla squadra di compiere questa impresa sportiva, descrivendo l’atmosfera magica che ha accolto il gruppo al rientro nella Capitale dopo i novanta minuti in terra veneta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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