Malen ed El Aynaoui la Roma vince a Bologna e resta in corsa Champions

La Roma ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro il Bologna allo stadio Dall'Ara. La partita si è conclusa con il successo della squadra romana, confermando la posizione in classifica e mantenendo viva la possibilità di qualificazione alla prossima Champions League. Malen e El Aynaoui sono stati i protagonisti delle reti decisive, contribuendo al risultato finale.

La squadra di Gasperini espugna il Dall'Ara imponendosi 2-0 BOLOGNA - La Roma sbanca il "Dall'Ara" di Bologna. I giallorossi di Gasperini battono 2-0 la formazione di Italiano nel match valido per la 34esima giornata di Serie A e restano in corsa per il quarto posto che vale la Champions, mentre continua il momento non facile per i rossoblù ormai lontani dall'Europa. Succede tutto nel primo tempo con il vantaggio del solito Malen (7') e il raddoppio nel finale di frazione di El Aynaoui. Nei secondi quarantacinque minuti i rossoblù provano a reagire ma la Roma è solida e centra il terzo risultato utile consecutivo, tornando a vincere in trasferta dopo più di tre mesi (18 gennaio contro il Torino).🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Malen ed El Aynaoui, la Roma vince a Bologna e resta in corsa Champions Notizie correlate La Roma non sbaglia e vince a Bologna con Malen e El Aynaoui: Gasperini si riavvicina alla ChampionsUno-due nel primo tempo e Bologna KO: la Roma di Gasperini vince e si prende tre punti pesantissimi per continuare a sperare nel 4° posto. Bologna-Roma 0-2: Malen ed El Aynaoui show, Gasp batte ItalianoLa Roma vince per due a zero contro il Bologna grazie alle reti di Malen ed El Aynaoui. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Roma-Atalanta, ufficiale: El Aynaoui titolare con Cristante, c’è Malen davanti; Roma-Atalanta, le pagelle: El Aynaoui fuori giri, 5. Carnesecchi mura tre volte Malen, 7,5; Roma-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Serie A; Calcio Live News: in campo Bologna-Roma (0-2), gol di El Aynaoui. Bologna-Roma 0-2, pagelle: Malen (7,5) imprendibile, El Aynaoui (7) decisivo, Svilar (6,5) alla Garella, Orsolini (6,5) ci provaDue lampi giallorossi ad alimentare la corsa Champions. La Roma ha vinto a Bologna grazie alle reti, entrambe nel primo tempo, di Malen ed El Ayanoui ed è salita a 61 punti in ... ilmessaggero.it GALLERY - Malen, El Aynaoui e felicità: gli scatti di Bologna-Roma 0-2Apre l'attaccante olandese, assistito dal marocchino, e chiude proprio il centrocampista, che nel recupero del primo tempo sfrutta l'assist del numero 14 ... ilromanista.eu L’ #ASRoma torna a sorridere in trasferta dopo poco più di 3 mesi e lo fa battendo 0-2 il #Bologna nel segno di #Malen ed #ElAynaoui. Vittoria importante per #Gasperini, che ritrova anche #Dybala: in attesa di #Juventus e #Como, il quarto posto dista due l x.com Roma avanti 2-0 al termine del primo tempo. Un Malen sontuoso segna il vantaggio e serve l’assist per il raddoppio di El Aynaoui #asroma - facebook.com facebook