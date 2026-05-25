Arezzo celebra Michael Carta, nato nel 2012, che ha conquistato il titolo di campione d’Italia. Insieme alla medaglia, ha portato la bandiera della città, simbolo del suo successo. La vittoria si è verificata in una competizione nazionale, dove Carta ha raggiunto il massimo risultato. La notizia si aggiunge a quella di altri atleti che hanno ottenuto riconoscimenti nelle rispettive discipline. La vittoria di Carta è stata condivisa sui social e sui mezzi di informazione locali.

AREZZO – C’è chi porta a casa una medaglia e chi porta Arezzo sulla vetta d’Italia. Michael Carta, classe 2012, ha fatto entrambe le cose. Il giovane talento della Ginnastica Petrarca ha conquistato il titolo italiano nella finale nazionale del Campionato Individuale Allievi di Ginnastica Artistica Maschile, scrivendo una pagina che entra di diritto nella storia della società aretina. Sul parquet di Montevarchi, davanti ai migliori ginnasti emersi dalle selezioni regionali e interregionali, Carta ha sfoderato una prova da manuale. Corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele e sbarra: esercizio dopo esercizio ha costruito il successo che gli è valso il gradino più alto del podio, con appena cinque centesimi di vantaggio sul diretto inseguitore Gabriel Russo. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo mette il tricolore in valigia: Michael Carta campione d’Italia

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