Il ciclo “La fotografia ai tempi dell’IA” coinvolge accademici, fotoreporter e responsabili di grandi archivi per discutere sull’effetto dell’intelligenza artificiale sulla comunicazione visiva e sulle politiche pubbliche future. L’evento si focalizza sulle trasformazioni nel settore fotografico causate dall’uso dell’IA e sulle implicazioni per il mondo dell’informazione. La serie di incontri mira a analizzare i cambiamenti e le sfide che si presentano nel rapporto tra tecnologia e immagine.

Il ciclo “La fotografia ai tempi dell’IA” riunirà accademici, fotoreporter e responsabili di grandi archivi per riflettere sull’impatto dell’intelligenza artificiale sulla comunicazione visiva e sulle future politiche pubbliche. ROMA – Qual è il confine tra realtà e manipolazione digitale? Come cambia il ruolo del fotoreporter in un’epoca in cui gli algoritmi possono generare immagini iperrealistiche in pochi secondi? Per rispondere a questi interrogativi, la Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura ha promosso un ciclo di tre appuntamenti di rilevanza nazionale intitolato “La fotografia ai tempi dell’IA”.. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - La fotografia alla sfida dell’IA

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