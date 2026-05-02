Fotografia e IA | gli studenti dell’Itts Scalfaro con Johnny Fusca

Gli studenti dell’Itts Scalfaro hanno incontrato Johnny Fusca per discutere dell’impatto dell’intelligenza artificiale sulla fotografia. Durante l’incontro, sono state analizzate le trasformazioni nel modo di lavorare dei fotografi e le nuove competenze richieste per mantenere il ruolo nel settore. Si è parlato di come le tecnologie digitali influenzino le pratiche professionali e di quali strumenti siano necessari per adattarsi ai cambiamenti.

? Cosa scoprirai Come cambierà il lavoro del fotografo con l'avvento dell'intelligenza artificiale?. Quali competenze servono per non essere sostituiti dagli algoritmi nel settore?. Come si integra la gestione della luce con i nuovi software digitali?. Perché la creatività umana resta fondamentale nei set di fotografia commerciale?.? In Breve Docenti Galasso e Petrillo hanno organizzato l'incontro presso l'Aula Cenacolo di Catanzaro.. Sessione pratica con le modelle Debora Golia e Marika Jania per brand Caccavari.. Supporto tecnico per il set luci fornito da Giuseppe Sinopoli durante l'attività.. Videonmaker Miroslava Komlieva ha documentato le tre ore di dibattito e pratica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fotografia e IA: gli studenti dell’Itts Scalfaro con Johnny Fusca Notizie correlate Gli studenti dell’Itts Volta star di “OperaCorto“ con le scenografie a fumetti del ’Don Giovanni’L’opera lirica entra nella scuola con un inedito format che ha permesso ai ragazzi di partecipare alla produzione e messa in scena di uno spettacolo. Olimpiadi di cybersicurezza, studenti dell'Itts Belluzzi Da Vinci tra i migliori: uno è al top in ItaliaCinque studenti dell’Itts Belluzzi Da Vinci di Rimini alle selezioni territoriali di OliCyber. Altri aggiornamenti Si parla di: Catanzaro, Scalfaro terzo alle Olimpiadi di Primo Soccorso; CambiaMenti 2026: consegnata la Borsa di Studio Regionale ANPIT a Elisabetta Raione, studentessa dell’ITT Scalfaro di Catanzaro. La fotografia professionale ai giorni nostri: Il master Johnny Fusca a confronto con gli studenti dell’Itts ScalfaroIl futuro della fotografia professionale tra web, social networks e intelligenza artificiale: è stato questo il focus del dibattito tenutosi nei ... catanzaroinforma.it