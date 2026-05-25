Il Ministero della Cultura ha annunciato tre incontri a Roma intitolati “La fotografia ai tempi dell’IA”. L’iniziativa coinvolgerà accademici, fotoreporter e responsabili di grandi archivi, con l’obiettivo di discutere l’effetto dell’intelligenza artificiale sulla comunicazione visiva. I dibattiti si focalizzeranno sul modo in cui l’IA sta cambiando la fotografia e sulle possibili future politiche pubbliche legate a questa evoluzione.

Il ciclo “La fotografia ai tempi dell’IA” riunirà accademici, fotoreporter e responsabili di grandi archivi per riflettere sull’impatto dell’intelligenza artificiale sulla comunicazione visiva e sulle future politiche pubbliche. ROMA – Qual è il confine tra realtà e manipolazione digitale? Come cambia il ruolo del fotoreporter in un’epoca in cui gli algoritmi possono generare immagini iperrealistiche in pochi secondi? Per rispondere a questi interrogativi, la Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura ha promosso un ciclo di tre appuntamenti di rilevanza nazionale intitolato “La fotografia ai tempi dell’IA”.. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - La fotografia alla sfida dell’IA: il Ministero della Cultura lancia tre incontri a Roma per ridisegnare il futuro dell’immagine

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