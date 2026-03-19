Dopo la sua morte avvenuta nell’aprile del 2025 a causa di una polmonite, Val Kilmer ritorna sul grande schermo grazie a un'immagine generata dall’intelligenza artificiale. La famiglia dell’attore ha dato il via libera all’utilizzo di questa tecnologia, che permette di ricreare il volto dell’attore per un nuovo film. La prima immagine pubblica di Kilmer in questa veste è stata condivisa di recente.

Val Kilmer è morto nell’aprile del 2025, stroncato da una polmonite dopo anni di lotta contro il cancro alla gola, ma apparirà comunque in un film. La produzione indipendente As Deep as the Grave lo includerà nel cast attraverso una versione generata dall’intelligenza artificiale, con il pieno consenso della famiglia dell’attore. È la prima volta nella storia del cinema che una performance intera viene costruita tramite IA generativa per un attore che non ha mai girato nemmeno una scena. L’immagine, diffusa in esclusiva da Variety, mostra Kilmer nei panni di un prete. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Hollywood... 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il ritorno di Val Kilmer dopo la morte: la prima immagine dell’attore creato dall’IA con il via libera della famiglia

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