Lido Venturini lancia la sfida | nuovo presidio per il futuro dell’isola

Simone Venturini ha inaugurato un nuovo presidio elettorale situato in via Sandro Gallo 145d. L'apertura si inserisce in un momento di attività politica nel territorio, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del centrodestra nell’area. La cerimonia ha visto la partecipazione di diverse persone, che hanno assistito all’inaugurazione del nuovo punto di riferimento politico.

? Cosa sapere Simone Venturini inaugura il nuovo presidio elettorale del centrodestra in via Sandro Gallo 145d.. Il punto di ascolto al Lido punta al rilancio di Des Bains e Ospedale al Mare.. Il 28 aprile 2026, alle ore 21:09, Simone Venturini ha inaugurato in via Sandro Gallo 145d un nuovo presidio territoriale al Lido di Venezia per avviare il confronto diretto con la cittadinanza in vista delle elezioni comunali. La nuova sede, concepita come punto di ascolto per la lista del candidato sindaco del centrodestra, ha la partecipazione di Marianna Tiso, la quale ha sottolineato l’importanza di garantire uno spazio accessibile a ogni residente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lido, Venturini lancia la sfida: nuovo presidio per il futuro dell’isola Notizie correlate Brugnaro lancia Venturini: la sfida per il futuro di VeneziaBrugnaro lancia Venturini: la sfida per il futuro di Venezia La Quaresima è appena iniziata, ma a Venezia si guarda già alle elezioni del 24 e 25... Inaugurata la sede elettorale di Simone Venturini al LidoÈ stato tagliato oggi, martedì 28 aprile, il nastro del nuovo punto di ascolto della lista Simone Venturini sindaco al Lido di Venezia, in via Sandro...