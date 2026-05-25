L’ex ministro del lavoro ha commentato che gli italiani sono troppo attaccati a casa e pensioni, criticando il comportamento della popolazione. Ha evitato di menzionare i grandi gruppi economici e le famiglie influenti che, secondo alcuni, hanno maggior peso nella politica e nell’economia. La sua dichiarazione ha attirato attenzione, senza ulteriori precisazioni sui soggetti coinvolti o sui motivi di questa critica.

L’ex ministro se la prende con la popolazione troppo attaccata a «casa e pensioni». Ma evita bene di criticare i veri potentati «conservatori» e tutelati, come gli Elkann. «Il conservatorismo sociale italiano che blocca crescita e investimenti». Questo era il titolo del commento firmato dalla professoressa Fornero, pubblicato ieri sulla Stampa. Un titolo che, confessiamo, ci aveva immediatamente fatto storcere il naso per quell’odore di snobismo che emanava. Però - ci siamo detti - mica possiamo essere proprio noi a cadere nell’errore di accoppiare titolo e articolo come fossero usciti dalla stessa mano, quindi ci siamo scrollati di dosso il pregiudizio e abbiamo cominciato la lettura del commento. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La Fornero ancora contro gli italiani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Elsa Fornero sul momento di Meloni: Forse soffre di insonnia...

Notizie e thread social correlati

DiMartedì, Fornero contro Meloni: "Cosa trovo penoso"Durante la trasmissione DiMartedì, Fornero ha criticato il modo di comunicare di Meloni, definendo il suo atteggiamento “penoso”.

Elsa Fornero contro Giorgia Meloni a Dimartedì: “Cosa trovo penoso”Durante la trasmissione Dimartedì, Elsa Fornero ha criticato duramente Giorgia Meloni, definendo penoso il suo atteggiamento.

Si parla di: Welfare, contro le trappole della bonus economy un piano per le nuove generazioni.

C’era una volta chi voleva abolire la ForneroLo ripetevano in ogni piazza, in ogni talk show, in ogni campagna elettorale. Matteo Salvini la definiva un’infamia, Giorgia Meloni prometteva di superarla restituendo dignità ai lavoratori (...) ... agoravox.it

Elsa Fornero contro Salvini: Parla di remigrazione senza conoscere la demografia dell'Italia, non sa niente di nienteDurante diMartedì, l’economista Elsa Fornero ha espresso un giudizio molto critico nei confronti del leader della Lega Matteo Salvini. Fornero ha contestato alcune sue posizioni politiche, sostenendo ... la7.it