Durante la trasmissione DiMartedì, Fornero ha criticato il modo di comunicare di Meloni, definendo il suo atteggiamento “penoso”. Ha commentato che il tono e il linguaggio adottati dalla presidente del Consiglio non sono appropriati, esprimendo una valutazione negativa senza entrare in analisi approfondite o considerazioni sulle motivazioni. La discussione ha attirato l’attenzione sull’approccio comunicativo della leader politica.

"Quello di Meloni non è né il tono né il linguaggio di una presidente del Consiglio, francamente come cittadina mi dispiace molto che sia così però devo anche dire che è penoso vedere una premier che si comporta così": Elsa Fornerno lo ha detto in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì su La7, riferendosi alle parole usate dalla Giorgia Meloni nell'ultimo comizio a favore del Sì al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Oggetto della consultazione elettorale la riforma Nordio. Quando il conduttore l'ha incalzata e le ha chiesto perché "penoso", lei ha risposto: "Penoso perché invece di parlare del merito, usa argomenti di. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - DiMartedì, Fornero contro Meloni: "Cosa trovo penoso"

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