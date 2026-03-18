Elsa Fornero contro Giorgia Meloni a Dimartedì | Cosa trovo penoso

Durante la trasmissione Dimartedì, Elsa Fornero ha criticato duramente Giorgia Meloni, definendo penoso il suo atteggiamento. Il confronto si è concentrato sul referendum sulla giustizia, in programma il 22 e 23 marzo, e ha visto le due figure politiche confrontarsi apertamente. La discussione ha attirato l’attenzione sull’argomento, senza approfondimenti sulle motivazioni delle posizioni espresse.

Si accende il confronto politico sul referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo, con uno scontro diretto tra l’ex ministra Elsa Fornero e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Al centro della polemica, i toni utilizzati dalla premier durante un recente comizio a sostegno del Sì alla cosiddetta riforma Nordio, tema che sta polarizzando il dibattito pubblico. Le dichiarazioni della Fornero, pronunciate in collegamento con Giovanni Floris nel corso della trasmissione DiMartedì su La7, hanno acceso una nuova miccia nel confronto tra favorevoli e contrari alla riforma. Leggi anche: Covid, Lucio Malan accusa Speranza: “Ha mentito, vaccino non fermava trasmissione e non riduceva sintomi severi” Le parole di Elsa Fornero contro Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Elsa Fornero contro Giorgia Meloni a Dimartedì: “Cosa trovo penoso” Articoli correlati DiMartedì, Fornero contro Meloni: "Cosa trovo penoso""Quello di Meloni non è né il tono né il linguaggio di una presidente del Consiglio, francamente come cittadina mi dispiace molto che sia così però... Elsa Fornero: il simbolo dei fallimenti altruiPer oltre dieci anni Fornero è stata trattata come il simbolo di tutto ciò che non andava. Una raccolta di contenuti su Elsa Fornero Discussioni sull' argomento Fornero: Quello di Meloni non è né il tono né il linguaggio di una presidente del Consiglio, è penoso; Senza il diritto internazionale vale solo la legge del più forte, l'intervista completa a Elly Schlein. Riforma pensioni 2025/ La miglior misura seconda Elsa Fornero (ultime notizie 29 ottobre)Secondo Elsa Fornero, la miglior riforma delle pensioni oggi possibile sarebbe riuscire ad aumentare l’occupazione femminile. In tal modo, ha spiegato l’ex ministra del Lavoro durante l’evento ... ilsussidiario.net L'intervista a Elsa Fornero a DiMartedì di Giovanni FlorisL'intervista a Elsa Fornero a DiMartedì di Giovanni Floris. Al centro del discorso dell'economista c'è la manovra e il ruolo delle banche, passando per le famiglie con redditi più bassi e Matteo ... la7.it "La scuola deve fare quello che ha fatto sempre: insegnare" Elsa Fornero, intervenuta alla presentazione del volume "Governare le fragilità", ci illustra quale, secondo lei, dev'essere il futuro della scuola in Italia: una scuola di insegnamenti non solo pratici ma - facebook.com facebook Durante la tappa londinese de Il Festival del Libro Possibile, la professoressa Elsa Fornero è intervenuta per parlare di mercato del lavoro, disparità salariale e futuro delle giovani generazioni x.com