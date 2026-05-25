La Flotilla tra Israele e Libia

Domenica pomeriggio, dieci attivisti del Global Sumud Land Convoy sono passati attraverso un checkpoint a Sirte con due auto e un’ambulanza. L’obiettivo era negoziare con le autorità della Libia orientale per far ripartire il convoglio, fermo da otto giorni in una zona neutra. La missione riguarda un tentativo di riprendere il percorso interrotto tra Israele e Libia. Non sono stati riportati incidenti o altri dettagli sullo stato delle trattative.

Domenica pomeriggio dieci attivisti del Global Sumud Land Convoy attraversano il checkpoint di Sirte con due auto e un’ambulanza, per negoziare con le autorità della Libia orientale la ripartenza del convoglio fermo da otto giorni in zona neutra. Dall’altra parte li attendono i miliziani della 604ª brigata di Khalifa Haftar, con cecchini e mitragliatrici. Consegnano i passaporti, la diretta streaming si interrompe. Da quel momento, dice all’Ansa la portavoce italiana della Global Sumud Flotilla Maria Elena Delia, «i contatti sono persi». Tra i dieci ci sono due italiani, Domenico Centrone, trentatré anni di Molfetta, e Leonarda Alberizia, di Albugnano nell’astigiano. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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