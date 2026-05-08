Tiago Gabriel è al centro di un’attenzione crescente da parte della Juventus, che lo sta monitorando durante la partita a Lecce. Il club valuta il suo ruolo come possibile rinforzo per la linea difensiva, considerando le sue caratteristiche e il modo in cui si sta comportando in campo. La scelta di seguirlo da vicino riflette l’interesse nel valutare se possa essere un elemento utile per le strategie future della squadra.

Il Milan pensa a Tony D’Amico in caso di addio di Tare: quali sono stati i suoi colpi più importanti e perché i rossoneri punterebbero proprio su di lui Juve, non solo Alisson! I portieri stranieri nella storia dei bianconeri: volti, eredità e ricordi De Rossi in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina Genoa: «Stagione finita per Messias, Norton-Cuffy non ci sarà.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Tiago Gabriel sotto la lente d’ingrandimento, la Juventus lo osserva da vicino a Lecce: perché può essere il rinforzo giusto per la difesa del futuro

THIAGO GABRIEL ALLA JUVENTUS, COMOLLI CI PROVA DAVVERO | YILDIZ COSÌ NON CI SIAMO #shorts

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