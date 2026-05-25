La fine della Guerra del Golfo? L’accordo di principio tra Usa e Iran e lo smaltimento dell’uranio

Gli Stati Uniti e l’Iran hanno concordato su un accordo di principio per mettere fine alla Guerra del Golfo. La firma definitiva dipenderà ancora dall’approvazione dei leader di entrambe le parti, che potrebbe richiedere alcuni giorni. L’accordo prevede anche lo smaltimento dell’uranio, ma i dettagli ancora non sono stati resi pubblici. Restano da verificare le modalità di attuazione e le eventuali condizioni aggiuntive.

Gli Stati Uniti hanno raggiunto un «accordo di principio» con l’Iran per finire la Guerra del Golfo. Ma l’approvazione definitiva da parte dei leader di entrambe le parti potrebbe richiedere giorni. Secondo un alto funzionario Usa Teheran avrebbe detto sì a un patto che includerebbe lo smaltimento dell’uranio altamente arricchito. Oltre a un ampio impegno sui principi. Le modalità con cui Teheran lo farà sono però ancora oggetto di negoziazione, ha affermato il funzionario statunitense. Lo scrivono il New York Times, la Cbs e la Cnn. Sul fronte iraniano invece una fonte citata l’Iran dall’agenzia di stampa Tasnim e legata alle Guardie... 🔗 Leggi su Open.online

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Iran, USA, Israele: come siamo arrivati alla guerra e cosa può succedere adesso

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