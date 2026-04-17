L’area del Golfo persico torna a essere al centro delle tensioni internazionali, con l’Iran che ha annunciato la riapertura dello stretto di Hormuz fino alla fine della tregua. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno presentato un piano da 20 miliardi di dollari in cambio dello stop al programma di arricchimento dell’uranio di Teheran. La situazione resta incerta, tra segnali di dialogo e nuovi rischi di escalation.

La crisi in Medio Oriente resta al centro dello scenario internazionale, tra segnali di apertura e nuove tensioni. Nella notte è entrata in vigore una tregua di 10 giorni tra Israele e Libano, mediata dagli Stati Uniti e annunciata da Donald Trump, che potrebbe aprire uno spiraglio diplomatico dopo settimane di escalation. Tuttavia, sul terreno la situazione resta fragile, con Hormuz ancora bloccato e accuse di violazioni, diffidenze reciproche che mettono già a rischio la tenuta dell’accordo. Parallelamente, i negoziati tra Stati Uniti e Iran procedono tra aperture e frenate, mentre sullo sfondo si muovono le grandi potenze e cresce la pressione sui mercati energetici.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra, Iran riapre Hormuz fino alla fine della tregua. Dagli Usa: “Piano da 20 miliardi in cambio dello stop all’uranio di Teheran”

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