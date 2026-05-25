Una ragazza, figlia di un regista famoso, ha denunciato di aver subito attacchi di bodyshaming sui social, con commenti offensivi sul suo aspetto. La giovane ha condiviso un messaggio in cui afferma che l’odio online può essere pericoloso e dannoso. La situazione ha attirato l’attenzione sui rischi del cyberbullismo e sulla vulnerabilità dei giovani anche in ambienti protetti. Nessuna persona è immune dagli insulti digitali, anche se si ha notorietà.

Neppure il genitore più ricco, famoso e autorevole del mondo è in grado di preservare i propri figli dall’ odio del web. Notissima vittima di commenti perfidi e critiche al vetriolo è Francesca, la figlia minore di Martin Scorsese che, molto attiva sui social, si è recentemente ritrovata sommersa dagli hater. Nel mirino dei leoni da tastiera c’è il suo aspetto fisico. Francesca Scorsese, le critiche sono crudeli. Francesca Scorsese, figlia del ben noto regista Martin, ha scelto di seguire le orme del padre nel mondo del cinema. La sua carriera da attrice inizierà prossimamente, con una piccola parte nella seconda stagione della serie Netflix Mr. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La figlia di Martin Scorsese Francesca vittima di bodyshaming: “Quest’odio può uccidere”

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Temi più discussi: La figlia di Martin Scorsese, Francesca, 26 anni, risponde ai crudeli troll che le strappano l’aspetto dopo aver ottenuto un nuovo ruolo televisivo; Mr. & Mrs. Smith - Stagione 2: Francesca Scorsese entra nel cast e Donald Glover è alla regia; Francesca Scorsese è la nuova Jane Smith in Mr & Mrs Smith 2; Il presidente del parlamento senegalese si dimette mentre la crisi politica peggiora.

La figlia 26enne di Martin Scorsese, Francesca, ha reagito ai troll cattivi che l'hanno criticata per il suo aspetto dopo aver ottenuto un nuovo ruolo in TV. reddit

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