Il primo ricordo di Martin Scorsese attore è, per me ma probabilmente per molti, il cameo del regista nel suo capolavoro Taxi Driver del 1976. Mi stavo avvicinando ai classici del cinema in giovane età, il che significava non avere necessariamente contezza della fisionomia dei registi o delle registe dietro alla macchina da presa. In più, considerando che il film è del 1976 e nel frattempo Scorsese era diventato grande, molto più grande, c’era anche una questione di maturità che però era facile da superare visto che negli anni l’autore è invecchiato rimanendo però identico. Come nasce la famosa scena di Taxi Driver. Mentre guardavo la famosa scena nel taxi pensai che, se come avevo intuito, quello era effettivamente Martin Scorsese, non solo era un fenomeno di regista, ma aveva in un certo qual modo anche un talento da attore.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Martin Scorsese è l'unica cosa che si salva di Outcome - Hollywood non dimentica

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