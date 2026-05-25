Il Como Foot-Ball Club è stato fondato il 25 maggio 1907 da un gruppo di soci in un bar del centro. Dopo 119 anni, il club ha raggiunto la qualificazione alla Champions League. La squadra ha ottenuto la sua prima partecipazione a questa competizione internazionale, rappresentando un traguardo storico per il club e i suoi tifosi. La qualificazione è avvenuta dopo aver superato le fasi preliminari e aver ottenuto risultati sufficienti nelle competizioni nazionali.

AGI - Il 25 maggio del 1907 un gruppo di soci riuniti in un bar del centro fondò il Como Foot-Ball Club. Centodiciannove anni dopo, la città di frontiera più svizzera che italiana, quanto a carattere schivo e amore per la vita quieta, appare trasfigurata dalla gioia. “In Italia e nel mondo semm cumasch” è uno dei canti identitari storici della curva del Como, che il massimo dell’esotico lo raggiunse col terzo posto nella Mitropa Cup nel 1981, torneo mitologico riservato ai vincitori dei campionati di Serie B. Nessuno avrebbe potuto sognare, sette anni fa, quando navigava nelle paludi dei dilettanti, di qualificarsi alla Champions League sprigionando un gioco scintillante e una sfrontatezza senza paura di nessuno. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La favola del Como: l'approdo in Champions 119 anni dopo la nascita del club

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