Il Como ha vinto 5-0 contro il Pisa e attualmente è in zona Champions League, al quarto posto. Il tecnico Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la gara. Con fare ecumenico, padre Chivu ha fatto scuola. “ La nostra Champions è quella del valore e dell’umiltà di lavorare in una società seria con una visione del futuro. Ci sono vittorie e vittorie, oggi per noi era la vittoria più importante: abbiamo perso una persona importante per la società e volevamo mostrare rispetto. Oggi è importante ricordare Michael Hartono e mandare un abbraccio alla famiglia “. Fabregas ha ricordato anche tutto il percorso fatto dal Como negli ultimi anni: “ Si respira un’aria molto bella, la gente è soddisfatta ma tutti vogliamo di più. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Anche Fabregas vuole prendere i voti: “La Champions del Como è quella del valore e dell’umiltà di lavorare, fino a 6-7 anni eravamo in D”

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