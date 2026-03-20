como addio a michael hartono muore uno dei proprietari del club dal 2019 con il fratello robert budi fra gli artefici della favola calcistica

A Como si piange la scomparsa di Michael Hartono, uno dei proprietari del club e figura di spicco nel mondo imprenditoriale. Dal 2019, insieme al fratello Robert Budi, ha contribuito a costruire la storia recente del team calcistico. La sua morte rappresenta una perdita significativa per la società e per tutti coloro che avevano un legame con lui.

Giornata di lutto nel Como 1907 per la scomparsa del magnate indonesiano Michael Bambang Hartono, comproprietario insieme al fratello del Como e del colosso del tabacco Djarum Group. Michael Hartono si è spento all’età di 86 anni, il club ha comunicato che il decesso è avvenuto alle 13:15 ora di Singapore, le 6,15 in Italia. "La società è profondamente addolorata si legge in una nota - sotto la guida della famiglia il Club ha aperto un nuovo capitolo della sua storia, e per questo lo ricordiamo con gratitudine e rispetto". Non sono state rese note la data e le modalità del funerale, che si svolgerà a Kudus nella Giava centrale. Per quanto riguarda l’aspetto calcistico nulla cambierà sia per quel che riguarda il progetto e futuro della squadra, ma pure per gli investimento sul nuovo stadio e territorio lariano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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