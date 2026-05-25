La favola del Como | dalla serie D alla Champions in 7 anni
Il 25 maggio 1907, un gruppo di soci si è riunito in un bar del centro e ha fondato il Como Foot-Ball Club. In sette anni, la squadra è passata dalla serie D alla Champions League, un percorso rapido e sorprendente. La società ha attraversato diverse categorie, arrivando a competere tra le migliori d’Europa. La squadra ha ottenuto successi importanti, salendo rapidamente di livello e attirando l’attenzione del pubblico.
AGI - Il 25 maggio del 1907 un gruppo di soci riuniti in un bar del centro fondò il Como Foot-Ball Club. Centodiciannove anni dopo, la città di frontiera più svizzera che italiana, quanto a carattere schivo e amore per la vita quieta, appare trasfigurata dalla gioia. “In Italia e nel mondo semm cumasch” è uno dei canti identitari storici della curva del Como, che il massimo dell’esotico lo raggiunse col terzo posto nella Mitropa Cup nel 1981, torneo mitologico riservato ai vincitori dei campionati di Serie B. Nessuno avrebbe potuto sognare, sette anni fa, quando navigava nelle paludi dei dilettanti, di qualificarsi alla Champions League sprigionando un gioco scintillante e una sfrontatezza senza paura di nessuno. 🔗 Leggi su Agi.it
La NON FAVOLA del COMO: dalla Serie C alla CHAMPIONS LEAGUE in CINQUE ANNI
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