La favola del Como | dalla serie D alla Champions in 7 anni

Notizia in breve

Il 25 maggio 1907, un gruppo di soci si è riunito in un bar del centro e ha fondato il Como Foot-Ball Club. In sette anni, la squadra è passata dalla serie D alla Champions League, un percorso rapido e sorprendente. La società ha attraversato diverse categorie, arrivando a competere tra le migliori d’Europa. La squadra ha ottenuto successi importanti, salendo rapidamente di livello e attirando l’attenzione del pubblico.