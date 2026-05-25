La Farmacia Comunale Mecenate anticipa l’orario di apertura alle 8

La Farmacia Comunale “Mecenate” apre alle 8 del mattino, un’ora prima rispetto all’orario abituale. La modifica riguarda l’intera giornata e si applica a partire da oggi. La farmacia si trova nel quartiere Mecenate e rimarrà aperta in orario antimeridiano e pomeridiano come di consueto. L’obiettivo è offrire un servizio più accessibile ai clienti fin dalle prime ore del mattino.

Arezzo, 25 maggio 2026 - La Farmacia Comunale n.6 “Mecenate” anticipa l’orario di apertura alle 8.00. La novità è volta a consolidare un servizio senza interruzioni dal lunedì al sabato che prende il via dalla prima mattina e che arriva fino alle 20.00, potendo così rispondere con flessibilità per l’intera giornata ai bisogni di residenti e lavoratori di una zona ricca di abitazioni, uffici e scuole. L’ampliamento dell’orario testimonia l’impegno nelle Farmacie Comunali di Arezzo nel valorizzare il ruolo della farmacia di viale Mecenate come presidio sanitario di prossimità in una zona strategica della città da cui garantire servizi accessibili, continuità assistenziale e consulenze per la salute e il benessere della comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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