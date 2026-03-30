La terza farmacia comunale alle Torri apertura a settembre

A Vimercate, i lavori per la terza farmacia comunale alle Torri Bianche sono iniziati e l'apertura è prevista subito dopo le vacanze estive, con un'inaugurazione programmata per fine estate. La nuova struttura si aggiunge alle due già presenti nel territorio comunale.

Lavori al via, inaugurazione a fine estate, la terza farmacia comunale di Vimercate aprirà alle Torri Bianche subito dopo le vacanze. Il Comune l’ha affidata all’ Azienda speciale Farmacie, guidata dal presidente Nunzio Del Sorbo e dal direttore Nikola Nisic. Dopo la firma del contratto di affitto negli spazi del quartiere degli affari, è cominciato il restyling dei locali. Nelle prossime settimane verranno avviate le procedure per la pubblicazione della gara relativa agli interventi strutturali con l’obiettivo di completare la riqualificazione entro il mese di maggio. Poi, si passerà alla fornitura degli arredi e all’allestimento degli spazi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La terza farmacia comunale alle Torri, apertura a settembre Articoli correlati Leggi anche: Alle Torri Bianche arriva la nuova farmacia comunale Leggi anche: La farmacia “Ceciliano” amplia l’orario: anticipata l’apertura alle 8.00 Contenuti e approfondimenti su La terza farmacia comunale alle Torri... Temi più discussi: La terza farmacia comunale alle Torri, apertura a settembre; Vimercate: farmacia al quartiere Torri Bianche, lavori da maggio e apertura a fine estate; Farmacia comunale alle Torri Bianche: apertura dopo l’estate; Alle Torri Bianche arriva la nuova farmacia comunale. Arriva la terza farmacia comunale. Sarà aperta alle Torri BiancheVimercate: terza farmacia comunale alle Torri Bianche. Regione deve dare via libera. Adeguamento al numero di residenti. Focus su servizi di qualità e integrazione socio-sanitaria. Vimercate avrà la ... ilgiorno.it Vimercate: farmacia al quartiere Torri Bianche, lavori da maggio e apertura a fine estateÈ partito con la firma del contratto di locazione e l’avvio dei lavori di ... msn.com Assalto eolico alla Valle del Grifone: dieci torri da 66 megawatt sul monte Unturzu x.com Il Grattacielo, da solitario simbolo borghese a laboratorio sociale contemporaneo “Torri e grattacieli in Italia. Un secolo di architetture verticali”. È questo il titolo del volume che la riminese Simona Talenti, laureata in Architettura (Università di Venezia), dottore i - facebook.com facebook