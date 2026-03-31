Una famiglia vive da due anni in una casa situata in un bosco, con il supporto comunale che ha pagato la scuola parentale dei figli. L’abitazione, concessa gratuitamente, sarà disponibile solo durante i lavori di ristrutturazione e adeguamento igienico-sanitario, poiché al momento non dispone di un certificato di abitabilità. La questione riguarda anche il recupero della custodia dei figli da parte di un padre.

La concessione dell'abitazione è subordinata alla ristrutturazione del casolare nel bosco dove viveva la famiglia ed è limitata al tempo necessario al rinnovo e all’adeguamento igienico-sanitario dello stesso, che attualmente sarebbe sprovvisto di certificato di abitabilità. Il progetto dovrà essere. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Famiglia nel bosco, casa gratis per 2 anni e scuola parentale pagata dal comune di Palmoli; Nathan verso recupero custodia dei figli

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