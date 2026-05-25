La fabbrica della felicità | Ivrea dall’utopia olivettiana alla governance condivisa

Intervista al sindaco di Ivrea Matteo Chiantore e al site manager del sito Unesco Filippo Ghisi. A cura di Annateresa Rondinella – Cattedra Unesco in Comunità energetiche sostenibili, Università di Pisa. Pubblicato sul sito ASviS il 24 aprile 2026. Ci sono luoghi in cui l’utopia non è rimasta un’idea, ma ha preso forma nello spazio. Non come visione astratta, ma come progetto concreto di società, capace di coinvolgere architetti, urbanisti, economisti, sociologi, scrittori. Nel corso del Novecento europeo, Ivrea è stata uno di questi luoghi, in cui la relazione tra impresa, cultura e comunità è stata pensata e costruita come sistema unitario, attirando attorno a sé alcune delle più alte espressioni dell’intelligenza progettuale del tempo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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