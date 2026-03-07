Asi Caserta appello di Razzano | Dialogo oltre le appartenenze per una governance condivisa

Razzano, delegato della Regione Campania nel Comitato Direttivo del Consorzio ASI di Caserta, ha fatto un appello rivolto alle forze politiche e agli attori istituzionali coinvolti nel processo di governance dell’ente. Nel suo intervento, ha sottolineato l’importanza di superare le appartenenze per favorire un confronto condiviso e un approccio responsabile alla gestione. L’obiettivo è promuovere un dialogo aperto e costruttivo senza divisioni di partito.

"In qualità di delegato della Regione Campania nel Comitato Direttivo del Consorzio ASI di Caserta, sento il dovere istituzionale di rivolgere un invito al senso di responsabilità e al dialogo a tutte le forze politiche e agli attori istituzionali coinvolti nel percorso che porterà alla definizione della nuova governance del Consorzio". A dichiaralo è Giuseppe Razzano. "Il confronto sviluppatosi in queste ore attorno alle vicende dell'Asi di Caserta conferma quanto sia delicata e strategica la fase che il Consorzio sta attraversando. Proprio per questo è indispensabile che ogni passaggio avvenga nel pieno rispetto delle istituzioni, nella massima trasparenza e con uno spirito di confronto serio e costruttivo, orientato esclusivamente alla tutela dell'interesse generale del territorio".