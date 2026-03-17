Martina Franca | 9 anni per la libreria condivisa a Fabbrica

A Martina Franca, nella villetta comunale di Fabbrica Rossa, sarà realizzata una libreria condivisa che resterà aperta per nove anni. L'iniziativa riguarda la creazione di un nuovo spazio culturale destinato alla comunità, con la collaborazione del Comune e di altri enti locali. La struttura sarà allestita all’interno dell’area pubblica e avrà una durata temporale di quasi una decade.

Un nuovo punto di riferimento culturale prenderà forma a Martina Franca, nella villetta comunale di Fabbrica Rossa. Grazie a un accordo siglato tra il Comune e due associazioni locali, sorgerà presto una libreria condivisa che trasformerà lo spazio in un luogo di aggregazione attiva. L’iniziativa è stata formalizzata con la delibera n. 54 approvata dalla Giunta il 12 febbraio 2026, aprendo la strada a nove anni di gestione condivisa dell’immobile. Non si tratta solo di posizionare dei libri, ma di riattivare un polmone verde già parzialmente ristrutturato per la sicurezza dei bambini. La collaborazione vede allineati l’Amministrazione Comunale, il Nuovo Centro Sociale Sandro Pertini e l’Associazione Riflessi d’Arte. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Martina Franca: 9 anni per la libreria condivisa a Fabbrica Articoli correlati Martina Franca, Fabbrica Rossa, arriva il “libromat” nella villetta comunaleTarantini Time Quotidiano Un “libromat” sorgerà all’interno della villetta comunale di Fabbrica Rossa grazie al patto di collaborazione siglato tra... Leggi anche: Quando gli italiani si privavano dell’oro per finanziare la follia della guerra Un documento di oltre novanta anni fa rinvenuto a Martina Franca Altri aggiornamenti su Martina Franca Discussioni sull' argomento Martina Franca: premio ad Amedeo Minghi per i sessanta anni di carriera Nel teatro comunale Cappelli è andata invece in scena Lisistrata; Martina Franca | Emilio Solfrizzi in Anfitrione; Martina Franca, incidente in moto: minorenne in prognosi riservata; Martina Franca: premio ad Amedeo Minghi per i sessanta anni di carriera. Martina Franca, circonvenzione di incapace: l’accusa chiede 4 anni di carcere per il carabiniereA un 84enne sottratti 184mila euro per pagare mutui e debiti. E un avvocato rischia invece di finire a giudizio per circonvenzione d’incapace Due condanne e una richiesta di rinvio a giudizio. È la ... lagazzettadelmezzogiorno.it 15-3-2026 serie D : BARLETTA - Martina Franca Quando è gol : BARLETTA - facebook.com facebook