Dall' intelligenza artificiale da disarmare al superamento della teoria della guerra giusta sei passi della prima enciclica di Leone XIV

Da vanityfair.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Leone XIV parte dalla Bibbia e dell'enciclica di 135 anni fa, la Rerum Novarum dell'ultimo papa che ha portato il suo nome, Leone XIII, quella che fatto partire la dottrina sociale della Chiesa. Scrive il pontefice: «La magnifica umanità creata da Dio si trova oggi di fronte ad una scelta decisiva: innalzare una nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e l’umanità abitano insieme». Il papa parla della «custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale». Ecco alcuni dei passaggi fondamentali del testo di 231 pagine con cinque capitoli, introduzione e conclusione. La dignità umana nel tempo... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

dall intelligenza artificiale da disarmare al superamento della teoria della guerra giusta sei passi della prima enciclica di leone xiv
© Vanityfair.it - Dall'intelligenza artificiale da disarmare al superamento della teoria della guerra giusta, sei passi della prima enciclica di Leone XIV
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: 'Magnifica Humanitas', la prima enciclica di Papa Leone XIV: "Disarmare l'IA, non esiste la guerra giusta" - DOCUMENTO

«L’intelligenza artificiale deve essere disarmata», cosa dice la prima enciclica di papa Leone: la citazione di Tolkien e la teoria di «guerra giusta»La prima enciclica di papa Leone XIII, pubblicata nel 1891, affronta il tema della tecnologia e della guerra.

Temi più discussi: Sui testi generati dall’intelligenza artificiale. Verso un nuovo rapporto tra norma e uso?; Esorcismo, le truffe arrivano anche dall’intelligenza artificiale; Gen Z e intelligenza artificiale, cresce la rabbia e cala l’entusiasmo verso l’IA. I dati; A San Francisco ha aperto un negozio gestito interamente dall'intelligenza artificiale (ma qualcosa è andato storto).

dall intelligenza artificiale daChatGpt, gli italiani stregati dall'intelligenza artificiale: ogni mese 55 richieste a testa. Il nostro Paese è quinto in EuropaGli italiani fanno sempre più affidamento a ChatGpt. Da quando è stato lanciato da OpenAI, il 30 novembre 2022, il software di intelligenza artificiale è stato eletto a ... leggo.it

Gen Z e intelligenza artificiale, cresce la rabbia e cala l’entusiasmo verso l’IA. I datiLeggi su Sky TG24 l'articolo Gen Z e intelligenza artificiale, cresce la rabbia e cala l’entusiasmo verso l’IA. I dati ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web