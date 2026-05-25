Leone XIV parte dalla Bibbia e dell'enciclica di 135 anni fa, la Rerum Novarum dell'ultimo papa che ha portato il suo nome, Leone XIII, quella che fatto partire la dottrina sociale della Chiesa. Scrive il pontefice: «La magnifica umanità creata da Dio si trova oggi di fronte ad una scelta decisiva: innalzare una nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e l’umanità abitano insieme». Il papa parla della «custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale». Ecco alcuni dei passaggi fondamentali del testo di 231 pagine con cinque capitoli, introduzione e conclusione. La dignità umana nel tempo... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Dall'intelligenza artificiale da disarmare al superamento della teoria della guerra giusta, sei passi della prima enciclica di Leone XIV

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