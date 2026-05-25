Pio Esposito, attaccante dell’Inter classe 2005, ha segnato contro il Bologna portando a dieci le sue reti stagionali in Serie A. La sua rete decisiva ha contribuito alla vittoria della squadra.

L’attaccante dell’ Inter, Francesco Pio Esposito, ha raggiunto ieri lo straordinario traguardo della doppia cifra stagionale in Serie A grazie alla rete decisiva messa a segno contro il Bologna. Alla sua prima vera esperienza nel massimo campionato italiano, il centravanti classe 2005 è riuscito a collezionare 10 marcature complessive, confermando una continuità di rendimento, una personalità e una maturità tecnica fuori dal comune per un calciatore della sua età. Il giovane talento azzurro ha risposto sul campo alle pressanti richieste del calcio d’élite, trasformando ogni singola opportunità in gol pesanti per l’economia della squadra e dimostrando di non soffrire minimamente il salto di categoria. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - La doppia cifra di Pio Esposito infiamma la Serie A: il classe 2005 dell’Inter abbatte anche il Bologna

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Opinione Impopolare. Oggi, dopo la doppia cifra, di fronte ad una buona offerta, la miglior plusvalenza a mio avviso sarebbe su Pio Esposito. Per me giocatore di buon livello ma con margini non elevati di miglioramento (spero di sbagliarmi). x.com

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