Oggi, nel Salone d’Onore del CONI a Roma, si è svolta la seconda edizione di “B to Be – Un giorno lungo una stagione”, organizzata dalla Divisione Serie B Femminile. Durante l’evento, l’ACF Arezzo ha ricevuto il premio “B The Project”. La cerimonia ha riunito le protagoniste del campionato appena concluso, senza ulteriori dettagli sulla premiazione o sui partecipanti.

Arezzo, 25 maggio 2026 – ACF Arezzo ha preso parte oggi, nel Salone d’Onore del CONI a Roma, alla seconda edizione di “B to Be – Un giorno lungo una stagione”, evento organizzato dalla Divisione Serie B Femminile per celebrare le protagoniste del campionato appena concluso. In rappresentanza del club erano presenti il Direttore Generale Roberto Cucciniello, il Responsabile della Comunicazione e Club Manager Luigi Alberto Dini, il capitano Costanza Razzolini e l’allenatore Andrea Benedetti. Nel corso dell’evento, ACF Arezzo è stata insignita del premio "B the Project" per la responsabilità sociale, riconoscimento assegnato al club per l’impegno dimostrato nell’affrontare il tema della salute mentale attraverso azioni concrete e continuative sul territorio e nel contesto calcistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Divisione Serie B Femminile assegna ad Acf Arezzo il premio “B The Project”

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