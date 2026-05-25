LA DIRETTA - Elezioni amministrative lo spoglio minuto per minuto | tutti i risultati

Alle 15 di oggi si sono chiusi i seggi per le elezioni amministrative in Italia. Sono stati coinvolti 894 Comuni, di cui 121 con più di 15.000 abitanti. Lo spoglio delle schede è iniziato subito dopo la chiusura. Nessuna comunicazione ufficiale sui risultati è ancora stata diffusa. I dati riguardano le amministrative di tutto il territorio nazionale. Le operazioni di scrutinio continueranno nelle prossime ore.

Si sono chiusi alle 15 di oggi, lunedì, i seggi che hanno visto al voto 894 Comuni italiani, di questi 121 sono superiori a 15mila abitanti. Nella provincia di Ferrara sono andati al voto i comuni di Comacchio (sopra i 15 mila abitanti) e Bondeno (sotto i 15 mila abitanti). Eventuali ballottaggi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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IL VERDETTO DELLE URNE - DIRETTA ESCLUSIVA DELLO SPOGLIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 24 E 25 MAG.

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