LA DIRETTA - Elezioni amministrative lo spoglio minuto per minuto | tutti i risultati

Da ferraratoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 15 di oggi si sono chiusi i seggi per le elezioni amministrative in Italia. Sono stati coinvolti 894 Comuni, di cui 121 con più di 15.000 abitanti. Lo spoglio delle schede è iniziato subito dopo la chiusura. Nessuna comunicazione ufficiale sui risultati è ancora stata diffusa. I dati riguardano le amministrative di tutto il territorio nazionale. Le operazioni di scrutinio continueranno nelle prossime ore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si sono chiusi alle 15 di oggi, lunedì, i seggi che hanno visto al voto 894 Comuni italiani, di questi 121 sono superiori a 15mila abitanti. Nella provincia di Ferrara sono andati al voto i comuni di Comacchio (sopra i 15 mila abitanti) e Bondeno (sotto i 15 mila abitanti). Eventuali ballottaggi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

IL VERDETTO DELLE URNE - DIRETTA ESCLUSIVA DELLO SPOGLIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 24 E 25 MAG.

Video IL VERDETTO DELLE URNE - DIRETTA ESCLUSIVA DELLO SPOGLIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 24 E 25 MAG.

Notizie e thread social correlati

Elezioni amministrative a Cervia e Faenza: lo spoglio in diretta minuto per minutoAlle 15, sono iniziati in contemporanea lo spoglio dei voti per le elezioni amministrative di Cervia e Faenza, dopo la chiusura delle urne alle 14.

Elezioni amministrative 2026, verso l'inizio dello spoglio: la DIRETTA di tutti i risultati in provincia di TerniMancano pochi minuti alla chiusura delle urne nei quattro comuni della provincia di Terni che votano oggi per le elezioni amministrative 2026.

Temi più discussi: Elezioni amministrative 2026 | Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna; Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale: segui i risultati dello scrutinio; Comuni al voto, le urne chiudono alle 15. Primocanale in diretta per lo spoglio; Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 – Come si vota.

la diretta elezioni amministrativeElezioni comunali 2026, risultati e exit poll in diretta: cdx avanti a Venezia e Reggio Calabria con Venturini e Cannizzaro, Prato al csxLe elezioni comunali 2026 in diretta con i risultati definitivi dopo la chiusura dei seggi, alle ore 15: i primi exit poll danno in vantaggio il centrodestra con Venturini a Venezia e Cannizzaro a Reg ... fanpage.it

Risultati elezioni comunali 2026: exit poll e proiezioni in diretta. Chi vince le amministrative città per cittàRiflettori puntati sull’unico capoluogo di regione, Venezia. I dati di Lecco, Mantova, Arezzo Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Salerno, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrig ... quotidiano.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web