Elezioni amministrative a Cervia e Faenza | lo spoglio in diretta minuto per minuto

Alle 15, sono iniziati in contemporanea lo spoglio dei voti per le elezioni amministrative di Cervia e Faenza, dopo la chiusura delle urne alle 14. Le operazioni di scrutinio decideranno le nuove amministrazioni comunali per il prossimo mandato. La diretta dello spoglio seguirà i risultati minuto per minuto, mentre le preferenze vengono conteggiate nelle rispettive sezioni elettorali. Nessun dettaglio sui candidati o sui dati parziali è ancora stato comunicato.

Urne chiuse e alle 15 inizia lo spoglio per le elezioni amministrative di Faenza e Cervia. I due comuni sono infatti chiamati a determinare le nuove amministrazioni per il prossimo mandato. In entrambe le città sono quattro i candidati sindaci a confronto. RavennaToday segue in diretta minuto per. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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