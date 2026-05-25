Elezioni amministrative 2026 verso l' inizio dello spoglio | la DIRETTA di tutti i risultati in provincia di Terni

Mancano pochi minuti alla chiusura delle urne nei quattro comuni della provincia di Terni che votano oggi per le elezioni amministrative 2026. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura e i risultati verranno diffusi in tempo reale attraverso questa diretta. Finora, nessun dato ufficiale è stato comunicato, e le operazioni di voto sono ancora in corso.

Manca poco alla chiusura delle urne nei quattro comuni della provincia di Terni chiamati al voto per le elezioni amministrative 2026. Alle ore 15 di lunedì 25 maggio termina la possibilità di votare ad Attigliano, Calvi dell’Umbria, Ferentillo e Giove. Prenderà quindi il via lo spoglio delle. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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