La difesa di Dassilva | Manuela abile mentitrice per salvare sé stessa ha accusato Louis

Durante l'udienza numero 17, la difesa ha accusato Manuela di essere una mentitrice abile, sostenendo che avrebbe accusato Louis Dassilva per salvarsi. Il processo in Corte d'Assise riguarda l’omicidio di Pierina Paganelli, con Louis Dassilva come unico imputato. La vicenda si avvia verso la conclusione, con le parti che hanno concluso le loro argomentazioni.

Con l'udienza numero 17 si avvia verso la chiusura il processo in Corte d'Assise per l'omicidio di Pierina Paganelli che ha, come unico imputato, il metalmeccanico senegalese Louis Dassilva. L'ultimo capitolo, in ordine di tempo, è stata la requisitoria di oltre 6 ore del pubblico ministero. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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