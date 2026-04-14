Durante l’udienza a Rimini, si è discusso di un caso in cui si sospetta che Manuela possa aver coperto qualcuno o se stessa. La questione è stata sollevata nel corso della seduta, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle persone coinvolte. La decisione del giudice e le prossime fasi del procedimento saranno comunicate nelle prossime settimane. La vicenda resta sotto osservazione nell’ambito delle indagini in corso.

di Francesco Zuppiroli RIMINI "Manuela copre qualcuno o se stessa". Si conclude così l’udienza in cui è proseguito l’esame dell’imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli, con un sospetto lanciato oltre il banco dei testimoni dove anche ieri Louis Dassilva ha trascorso quasi cinque ore dopo le dieci dell’ultima seduta. A Rimini, il 36enne ha quasi esaurito la deposizione fiume che lo vede protagonista in queste ultime battute dell’istruttoria per il delitto di via del Ciclamino. Un omicidio per cui ora l’imputato va al contrattacco. Punta il dito Louis Dassilva e lo fa proprio contro l’ex amante Manuela Bianchi, che da marzo 2025 è anche...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Louis contro Manuela: "Sta coprendo qualcuno oppure se stessa"

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