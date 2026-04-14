In un caso che ha attirato l’attenzione pubblica, un uomo ha avanzato sospetti nei confronti di una donna, affermando che potrebbe coprire qualcuno oppure se stessa. Durante un’intervista, ha dichiarato di aver cambiato opinione e di essere disposto a confrontarsi nuovamente con i fatti. La situazione riguarda una vicenda complessa e ancora in fase di approfondimento, con sviluppi che potrebbero portare a nuove indagini.

di Francesco Zuppiroli C’eravamo tanto amati. eppure: eccolo lì, il punto di rottura. È arrivato travestito da sospetto: una bordata ’innescata’ dalle domande dei suoi stessi legali, che ha tagliato la Corte d’Assise come una freccia quando Louis Dassilva, imputato per l’ omicidio di Pierina, ha ’scaricato’ l’ex amante senza tanti giri di parole: "Manuela copre qualcuno, oppure, copre se stessa". Dopo quasi cinque ore di deposizione, che si aggiungono alle dieci già trascorse nella prima parte di testimonianza-fiume, il 36enne accusato del delitto di via del Ciclamino è passato al contrattacco della donna che da marzo 2025 è diventata, da ex amante, principale accusatrice del senegalese.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caso Pierina, i sospetti di Dassilva: "Manuela copre qualcuno o se stessa". E rilancia il confronto: "Ora lo farei"

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