La superIA non è una tecnologia nuova e diversa rispetto a quella che utilizziamo quotidianamente. È la stessa matrice che agisce con più velocità, più capacità di interconnessione, più agevolazione del lavoro, ma anche con l’effetto negativo di aumentare in noi la resa cognitiva, la delega del nostro pensiero e delle nostre scelte alla macchina. Per la nostra libertà di pensiero e di azione, per evitare lo schiacciamento da parte dell’iper-potere tecnologico, non bisogna distrarsi né farsi sedurre. Per inquadrarne gli sviluppi è necessaria una stretta cooperazione tra tutte le discipline, l’economia, il diritto, la politica, la filosofia, la fisica, la matematica, la tecnologia digitale vera e propria. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La democrazia nell’era della superIA. Scrive Violante

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La DEMOCRAZIA è scientificamente SUPERIORE

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