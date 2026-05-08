L’aula magna dell’Università di Messina ospiterà anche quest’anno la settima edizione dell’evento dedicato alla Giornata Internazionale della Libertà di Informazione. La manifestazione, organizzata dall’Università e dalla Società degli editori, vedrà la partecipazione di esperti e studiosi, tra cui Derrick de Kerckhove, per discutere di libertà di stampa, digitalizzazione e i rischi legati alla diffusione delle informazioni nell’epoca digitale. L’iniziativa si svolge in un momento di crescente attenzione verso i diritti civili e l’evoluzione del giornalismo.

L’aula magna dell’Università di Messina ospiterà anche quest’anno l’appuntamento, giunto alla settima edizione, con cui a Messina si celebra la Giornata Internazionale della Libertà di Informazione. “ Libertà d’informazione e democrazia nell’era digitale: nuove generazioni, nuovi canali, nuove mediazioni e nuovi rischi” è il tema dell’evento che si tiene giovedì 14 maggio.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Libertà d’informazione e democrazia nell’era digitale: l’evento annuale di Ses e UniMe con Derrick de Kerckhove tra capitale cognitivo del giornalismo e nuovi rischi

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