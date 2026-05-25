La dea bendata torna a baciare l' Abruzzo al gioco del Lotto doppietta da 19mila euro a Vasto
Nel concorso del Lotto di sabato 23 maggio, due vincite sono state realizzate a Vasto, in Abruzzo, per un totale di 19mila euro. Sono stati centrati due numeri vincenti, ciascuno da 9mila euro. Le vincite sono state registrate presso punti vendita locali. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sui numeri giocati o sui vincitori.
Il Lotto premia l’Abruzzo. Nell’ultimo concorso di sabato 23 maggio, come riporta Agipronews, a Vasto, è stata centrata una doppietta dal valore complessivo di 19mila euro, grazie a due vincite da 9.500 euro l’una.Le giocate vincenti sono state realizzate nelle ricevitorie in piazza Verdi e via. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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