La dea bendata torna a baciare la provincia centrato un cinque al Superenalotto che sfiora il jackpot dei record

Nell’estrazione del Superenalotto di venerdì 17 aprile, un giocatore di Campobello di Licata ha centrato un “cinque” portando a casa una vincita di 24.000 euro. La notizia è stata diffusa da Agipronews e rappresenta una delle occasioni in cui la fortuna si è manifestata nella provincia, avvicinandosi ai record di jackpot. La sestina vincente non ha raggiunto il jackpot più alto, ma comunque ha regalato una somma significativa a chi ha centrato la combinazione.

La fortuna regala una vincita significativa al Superenalotto a Campobello di Licata. Nell’estrazione di venerdì 17 aprile, come riportato da Agipronews, è stato centrato un “cinque” da 24.640,69 euro. La giocata vincente è stata convalidata in una tabaccheria di corso Umberto I confermando ancora.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: La dea bendata bacia il casertano: centrato un '5' al SuperEnalotto La dea bendata bacia Pisa: centrato un 5 al SuperEnalotto da oltre 74mila euroPISA – La fortuna fa tappa in Toscana e regala un sorriso a un giocatore del capoluogo pisano. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: L'Agrigentino torna a sorridere: centrato un 5 al SuperEnalotto; La Dea bendata bacia Porto Torres: vinti oltre 26.000€ al SuperEnalotto; SuperEnalotto, la dea bendata fa tappa nel Vicentino; Terni, gioca due euro e ne vince quasi trecentomila: la ‘Dea’ bendata bacia ancora la città. La Dea bendata bacia Porto Torres: vinti oltre 26.000€ al SuperEnalottoCentrato un 5 da oltre 26.000 euro al SuperEnalotto a Porto Torres, presso l'Eni Café sulla SS 131. Il jackpot sale a 150,8 milioni ... cagliaripad.it L'Agrigentino torna a sorridere: centrato un 5 al SuperEnalottoUn colpo vincente in via Vittorio Emanuele illumina il weekend dei concorsi nella città Termale, mentre l'attesa per il jackpot mondiale da record cresce in tutta la provincia ... agrigentonotizie.it Puoi darmi 6 numeri al SuperEnalotto che mi gioco gli altri 84 x.com Estrazioni Lotto e SuperEnalotto I numeri vincenti su tutte le ruote - facebook.com facebook