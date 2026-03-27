La dea bendata bacia Monza | vinti 22500 euro al Lotto

Ieri 26 marzo, a Monza si è registrata una nuova vincita al Lotto, con un premio di 22.500 euro. Durante la stessa giornata, i giocatori della Lombardia hanno complessivamente ottenuto circa 102.848 euro tra Lotto e 10eLotto. I premi sono stati distribuiti tra vari concorsi, evidenziando ancora una volta l’interesse per questi giochi nella zona.

Nuova fortunata vincita a Monza in una giornata, quella di ieri 26 marzo, che ha visto i giocatori lombardi portarsi a casa ben 102mila e 848 euro nei concorsi del Lotto e 10eLotto. Vincite di cui circa un quarto sono piovute nelle tasche di un abitante monzese. In una ricevitoria di via Benvenuto Cellini infatti, un - o una - fortunato avventore ha vinto ben 22500 euro in una giocata al Lotto. Lo riporta il sito specializzato Agimeg. A guidare la classifica delle vincite su scala regionale è Brescia, dove in via Casazza è stata centrata la vincita più alta dell’estrazione: 50.596 euro grazie a una quaterna. A Rho in provincia di Milano invece un giocatore ha portato a casa 9. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - La dea bendata bacia Monza: vinti 22500 euro al Lotto Articoli correlati Leggi anche: Lotto, la dea bendata bacia il casertano: vinti 50.000 euro Leggi anche: La dea bendata bacia il casertano: vinti quasi 4mila euro al SuperEnalotto Tutti gli aggiornamenti su La dea bendata bacia Monza vinti 22500... Discussioni sull' argomento Le due fortunate ricevitorie brianzole dove sono stati vinti oltre 21mila euro; La fortuna bacia la Brianza: vinti 18mila euro al SuperEnalotto; Reddito delle famiglie al Sud: Caserta tra le province con il pro-capite più basso d'Italia. La Dea Bendata bacia ancora il Bar MocaianaGUBBIO – A Gubbio la fortuna fa nuovamente tappa al Bar Mocaiana, lungo la strada verso Perugia, dove è stato venduto un biglietto vincente della Lotteria Italia 2025-2026 da 50 mila euro, premio di ... lanazione.it #DiGregorio 24 milioni dal #Monza… @AntBarilla x.com LAST MINUTE DEL GIOVEDI SERA Pochi e bellissimi PizzAut Monza 11 posti ore 19.11 6 posti ore 19.46 5 posti ore 20.21 9 posti ore 21.08 PizzAut Cassina 5 posti ore 19.10 3 posti ore 19.43 4 posti ore 20.22 7 posti ore 21.09 Prenota nei commenti o su ww - facebook.com facebook