Ciclismo oltre 80 iscritti alla prima edizione della cronoscalata di Capri

Oltre ottanta ciclisti si sono iscritti alla prima edizione della cronoscalata di Capri, una competizione che si svolge sull’isola e che è stata organizzata sotto l’egida della federazione nazionale. La gara rappresenta un evento inedito per il territorio, attirando atleti da diverse regioni e coinvolgendo appassionati di ciclismo. La manifestazione si svolgerà in un percorso impegnativo che attraversa le strade dell’isola, con un percorso che mette alla prova le capacità dei partecipanti.

Tempo di lettura: 2 minuti È boom di iscritti per la cronoscalata di Capri, la manifestazione che per la prima volta porta sull’isola azzurra una gara ciclistica sotto l’egida della federazione. È infatti stato superato il numero di ottanta atleti iscritti, il tetto massimo imposto dagli organizzatori per la prima edizione della rassegna, voluta dall’amministrazione comunale di Capri, guidata dal sindaco Paolo Falco con il supporto del consigliere delegato allo sport Alberto Santarpia, nell’ambito del programma di Capri Sport Events, promossa dal Gruppo Biesse di Salvatore Belardo e dall’associazione sportiva Black Panthers, insieme ai componenti del comitato di Napoli della Federciclismo del presidente Francesco Vitiello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ciclismo, oltre 80 iscritti alla prima edizione della cronoscalata di Capri Al via le iscrizioni alla prima edizione delle magliette gialle invernali. Oltre 80 posti per giovani dai 15 ai 29 anniPer la prima volta il progetto Lavori in Comune avrà anche un’edizione invernale. Libri e Progetti Educativi e TUI Education presentano online community.it: la piattaforma digitale gratuita con oltre 80 mila insegnanti iscrittiA margine di Fiera Didacta Italia, Marta Cerotto, senior manager di Libri e Progetti Educativi, ha presentato ai microfoni di Orizzonte Scuola la... Argomenti più discussi: Nature is Bike; A Tradate torna la Welfare Week, oltre 80 eventi gratuiti diffusi sul territorio; LIVE Attraverso le Fiandre 2026 in DIRETTA: oltre la sfortuna! Impresa da fenomeno di Filippo Ganna!; Giro delle Fiandre, massimo evento di una nazione che vive di ciclismo. Ciclismo: oltre 80 iscritti alla prima edizione della cronoscalata di CapriÈ boom di iscritti per la cronoscalata di Capri, la manifestazione che per la prima volta porta sull'isola azzurra una gara ciclistica sotto l'egida della federazione. (ANSA) ... ansa.it Van der Poel pronto per la Parigi-Roubaix: riuscirà a battere il campione del mondo #Cycling #Ciclismo #ParisRoubaix x.com L’ex campione di ciclismo ha subito due anni fa un’intervento per ricomporre una frattura provocata da una caduta in bicicletta. Da allora non ha mai superato i problemi fisici - facebook.com facebook