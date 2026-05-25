Il film “La cronologia dell’acqua” diretto da Kristen Stewart è stato presentato con una clip durante un evento. La pellicola, basata sul romanzo di Lidia Yuknavitch, sarà distribuita nei cinema italiani dall’11 giugno in lingua originale. La produzione rappresenta il primo lavoro da regista dell’attrice, con una storia che si ispira a fatti autobiografici e a un romanzo bestseller.

Wanted cinema è orgogliosa di distribuire dall’ 11 giugno i n lingua originale nei cinema italiani La cronologia dell’acqua, coraggioso debutto alla regia di Kristen Stewart e adattamento dell’omonimo romanzo bestseller sconvolgente e autobiografico di Lidia Yuknavitch. Il film arriva inoltre in anteprima il 10 giugno in sale selezionate per un evento speciale: alle ore 20.30 la regista introdurrà la proiezione in collegamento con Mattia Carzaniga, presentando al pubblico il film. Un film che ha già conquistato Cannes. Accolto con entusiasmo e curiosità all’ultimo Festival di Cannes dove si è fatto notare nella sezione Un Certain Regard, La... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘La cronologia dell’acqua’: ecco la prima clip del film diretto da Kristen Stewart e l’anteprima evento

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La cronologia dell'acqua di Lidia Yuknavitch Audiolibro intenso e rivoluzionario

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Dal dolore nasce arte. Una storia vera di parole e libertà Anteprima speciale de La Cronologia dell'acqua con l'intervista in diretta alla regista Kristen Stewart 10/06 ore 20 in TSC selezionati La Cronologia dell'Acqua tinyurl.com/k2tn42m3 x.com

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