Anteprima nazionale a Jesi per Il Principe della Follia film girato nelle Marche scritto e diretto da Dario D’Ambrosi

Martedì 12 maggio alle 20.30 al Cinema Multiplex Giometti di Jesi si tiene l’anteprima nazionale del film “Il Principe della Follia”. Il film, scritto e diretto da Dario D’Ambrosi, è stato girato nelle Marche e vede la sua prima visione pubblica. La produzione è a cura di Red Post Production. D’Ambrosi sarà presente in sala durante la proiezione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui