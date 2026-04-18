Il catastrofismo della sinistra che è meglio non seguire L’analisi di Polillo

Un commento recente analizza il tono negativo spesso associato alla sinistra, definendo questa prospettiva come un “catastrofismo”. La riflessione si concentra sulla distinzione tra il pessimismo che emerge da valutazioni razionali e quello che, secondo l’autore, sarebbe più legato a convinzioni non supportate da dati concreti. La discussione si focalizza su come questo atteggiamento possa influenzare il dibattito pubblico e le decisioni politiche.

Il pessimismo della sinistra, componente essenziale delle sue valutazioni, non è quello della ragione. È un pessimismo assoluto: di natura cosmica. Non si accontenta di guardare a un bicchiere mezzo vuoto. Ne nega addirittura l’esistenza. L’interesse è dipingere un Paese allo sfascio: reso tale dalle politiche di chi l’ha preceduta nei palazzi del Governo. Ovviamente i problemi esistono. Il punto è capirne la rilevanza, assumendo tuttavia un’ottica di carattere generale. La sinistra, invece, legge la realtà del Paese con gli occhi dei più fragili: i poveri, gli immigrati, i Neet (giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano, non lavorano e non seguono percorsi di formazione).🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Il catastrofismo della sinistra che è meglio non seguire. L’analisi di Polillo Notizie correlate Leggi anche: L’altra America che non è Trump. L’analisi di Polillo Il puzzle della guerra contro l’Iran tra etica e politica. L’analisi di PolilloSul piano etico-politico (copyright di Ernesto Galli della Loggia) non dovrebbero sussistere dubbi.