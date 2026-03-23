Sul piano etico-politico (copyright di Ernesto Galli della Loggia ) non dovrebbero sussistere dubbi. Nella lunga lotta per il dominio religioso tra sciiti e sunniti, il pendolo è a favore dei secondi. E quindi contro la teocrazia di Teheran. Anche se va subito aggiunto che alcune componenti del vasto mondo sunnita (circa l’8090 per cento dei musulmani) non è esente da colpa. La relativa corrente wahhabita e salafita, con il suo settario integralismo (enormemente cresciuto a seguito dell’intervento americano in Iraq che ha portato alla deposizione e morte di Saddam Hussein) ha partorito prima Al-qaida, il gruppo terrorista guidato da Osama bin Laden; quindi, per scissione dal primo, l’Isis di Abu-Bakr Baghdadi. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il puzzle della guerra contro l’Iran tra etica e politica. L’analisi di Polillo

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