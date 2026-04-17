Si torna a parlare di possibili cambiamenti nelle panchine di alcune grandi squadre europee, con il nome di Massimiliano Allegri che viene associato al Real Madrid. Le indiscrezioni circolano da diverse fonti e coinvolgono anche il Milan, dove si discute di eventuali nuove strategie tecniche. La situazione resta ancora tutta da definire, mentre le voci continuano a circolare nel mondo del calcio internazionale.

Dopo le notizie di qualche settimana fa torna di moda il nome di Massimiliano Allegri per la panchina del Real Madrid. Dopo l'eliminazione dei blancos dalla Champions League, il destino di Arbeloa sembra infatti segnato. Secondo quanto riferisce il corrispondente spagnolo dell'emittente sudamericana DSports, i tre nomi papabili per il Real Madrid sarebbero Massimiliano Allegri, un profilo molto gradito dal Florentino Pérez. Gli altri due nomi: Jürgen Klopp e quello di Didier Deschamps. Nei giorni scorsi ha parlato di questa possibilità anche il giornalista Paolo Condò. Ecco le sue parole a 'Sky Sport': "Un altro nome di cui si parla molto è Deschamps, che si libera dalla Francia dopo il Mondiale.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, occhio al Real Madrid: Allegri nella lista dei blancos. Segnale chiaro alla dirigenza

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