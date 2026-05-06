Legge Umbria Circolare e piano rifiuti De Luca | L' obiettivo è dimezzare i flussi in discarica entro il 2030

Proseguono gli incontri pubblici dedicati all'approfondimento sul disegno di legge "Umbria Circolare" e l'aggiornamento del piano rifiuti. Nell'ultimo incontro che si è svolto a Magione, presso l'Officina Teatrale La Piazzetta, l'assessore regionale Thomas De Luca ha illustrato i contenuti della.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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Una raccolta di contenuti

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Umbria Circolare, parte da Spoleto il percorso partecipativo per la nuova legge sull’economia circolare e l’aggiornamento del piano rifiuti x.com

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