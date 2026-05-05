Depressione ed ansia le app dello smartphone ci aiuteranno a capire chi è a rischio grazie all’IA

Nuove applicazioni per smartphone utilizzano l'intelligenza artificiale per individuare segnali di depressione e ansia. Questi strumenti analizzano i dati raccolti dagli utenti per evidenziare potenziali rischi di disturbi mentali. La diagnosi precoce permette di intervenire tempestivamente e migliorare le possibilità di cura. La tecnologia si inserisce così nel percorso di monitoraggio e prevenzione delle condizioni psicologiche.

Arrivare prima possibile a riconoscere un problema di salute è fondamentale in medicina. La diagnosi precoce offre opportunità di trattamento e risoluzione dei quadri patologici diverse. Ma ci sono anche altri aspetti da considerare, che vanno oltre il semplice individuazione di alterazioni che si stanno creando nella psiche o nel sistema nervoso e non determinano quadri chiari: in questo senso, le fluttuazioni emotive e cognitive possono rappresentare segnali d’allarme che vanno colti, pur se spesso sono sotto soglia. O meglio: magari non ci riconoscono con i classici segni clinici, ma possono essere recepiti dai dispositivi indossabili, capaci di registrare dati poi interpretabili previa analisi mirata dall’Intelligenza Artificiale.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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