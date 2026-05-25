La chiesa di Santa Chiara a Manfredonia è tra i luoghi candidati a “I Luoghi del Cuore” del Fai. Per votare gratuitamente, basta accedere al sito ufficiale e seguire le istruzioni. La partecipazione permette di sostenere la conservazione di questo edificio storico. La candidatura mira a raccogliere sostegno e sensibilizzare l’attenzione sulla tutela del patrimonio locale. La procedura di voto è semplice e aperta a tutti.

Un luogo profondamente legato alla storia, all’arte e alla memoria della nostra città, nato nel 1592 grazie alla volontà della nobildonna Isabella De Florio e consacrato nel 1680 dal cardinale Orsini. La chiesa custodisce un prezioso patrimonio artistico fatto di altari lignei dorati, tele, statue e opere di grande valore storico e devozionale. Con questa candidatura, Manfredonia vuole contribuire alla tutela e alla valorizzazione di uno dei suoi luoghi più significativi, coinvolgendo cittadini, scuole, associazioni e realtà del territorio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La Chiesa di Santa Chiara di Manfredonia candidata a “I Luoghi del Cuore” Fai, ecco come votarla gratuitamente

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